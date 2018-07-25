Вы вправе списать расходы.

Компания вправе учесть расходы, если подтвердит их документами. Также траты нужно обосновать (ст. 252 НК). Налоговики считают, что нужно объяснить, почему компания не воспользовалась альтернативной бесплатной автодорогой. Если объяснение их устроит, они не станут предъявлять претензий к расходам (письмо УФНС по Москве от 07.06.2012 № 13–11/050285).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>