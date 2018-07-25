3425 июля 2018

Работник ездил в командировку. В аэропорт поехал на такси по платной дороге. По нашему положению о командировке мы возмещаем такие расходы. Водитель отдал сотруднику квитанцию на услуги такси и отдельно чек на проезд. Можно ли списать траты на платную дорогу?

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отвечает:

Вы вправе списать расходы.

Компания вправе учесть расходы, если подтвердит их документами. Также траты нужно обосновать (ст. 252 НК). Налоговики считают, что нужно объяснить, почему компания не воспользовалась альтернативной бесплатной автодорогой. Если объяснение их устроит, они не станут предъявлять претензий к расходам (письмо УФНС по Москве от 07.06.2012 № 13–11/050285).

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