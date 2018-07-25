2225 июля 2018

Мы на упрощенке с объектом «доходы». Купили пять станков, деньги перечислили сразу же после поставки. Но через неделю работы обнаружили, что один станок с дефектом. Поставщик согласился, что оборудование бракованное. Контрагент забрал его и вернул деньги. Надо ли учитывать в доходах сумму, которая поступила на расчетный счет?

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отвечает:

Не учитывайте сумму, которую вернул поставщик, в доходах.

Компания на упрощенке учитывает доходы кассовым методом. Но в данном случае на расчетный счет поступила не выручка, ведь реализации не было (п. 1 ст. 39 НК).

Минфин давно разъяснил, что возврат за бракованные покупки не считается доходом (письмо от 20.09.2007 № 03-11-04/2/228). Мы выяснили, что и сейчас мнение чиновников не изменилось.

Акт о дефектах, претензия и ответ поставщика подтвердят, что на счет поступили деньги за некачественный товар, а не выручка.

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