Не учитывайте сумму, которую вернул поставщик, в доходах.

Компания на упрощенке учитывает доходы кассовым методом. Но в данном случае на расчетный счет поступила не выручка, ведь реализации не было (п. 1 ст. 39 НК).

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Какими проводками отразить продажу брака

Минфин давно разъяснил, что возврат за бракованные покупки не считается доходом (письмо от 20.09.2007 № 03-11-04/2/228). Мы выяснили, что и сейчас мнение чиновников не изменилось.

Акт о дефектах, претензия и ответ поставщика подтвердят, что на счет поступили деньги за некачественный товар, а не выручка.