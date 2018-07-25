4325 июля 2018

Предприниматель совмещает ЕНВД и упрощенку. У него есть работники, но они не заняты на вмененке. Вправе ли бизнесмен не применять онлайн-кассу по деятельности на ЕНВД после 1 июля 2018 года?

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отвечает:

Нет, не вправе.

До 1 июля все организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять ККТ по виду деятельности, который перевели на вмененку [п. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ]. При этом покупателям и клиентам необходимо выдавать документ, который подтверждает оплату. То есть вместо кассового чека у потребителя будет на руках квитанция или другой бланк строгой отчетности.

Предприниматели на вмененке, которые торгуют в розницу или оказывают услуги общепита и не нанимают работников, вправе не применять онлайн-ККТ на год дольше — до 1 июля 2019 года [п. 7.1 ст. 7 Закона № 290-ФЗ]. Закон не уточняет, что сотрудники должны быть заняты в деятельности на вмененке. А значит, если у предпринимателя есть наемные работники, с 1 июля 2018 года нужно применять ККТ по всем видам деятельности.

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