1825 июля 2018

Предприниматель планирует продавать в розницу пиво. Должен ли он применять кассовый аппарат при расчетах с покупателями?

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отвечает:

Предприниматель вправе не применять кассу до 1 июля 2018 года.

Для продавцов пива действуют особые правила торговли. Кассовый аппарат им нужно применять по Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ [абз. 12 п. 10 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ]. Розничные продавцы пива на вмененке вправе работать без ККТ [письмо ФНС от 21.08.2017 № СА-4-20/16409@]. Если же нет наемных работников, то с переходом на онлайн-кассы можно повременить вплоть до 1 июля 2019 года.

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