1925 июля 2018

Работник увольняется в порядке перевода в другую компанию. Мы хотим, чтобы дни неиспользованного отпуска учитывались в новой компании. Для этого мы заключили с ней соглашение. Будет ли оно иметь юридическую силу?

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отвечает:

Соглашение о переносе отпусков при переводе в другую организацию не будет иметь юридической силы. При увольнении работодатель обязан выплатить сотруднику окончательный расчет, в частности, компенсацию за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК). Это правило не зависит от причины увольнения и действует, в том числе, при увольнении в порядке перевода в другую организацию. Новый работодатель не вправе с юридической точки зрения учитывать неиспользованные отпуска по прошлому месту работы сотрудника (абз. 2 п. 1 Правил об отпусках № 169). Поэтому, даже если старый и новый работодатели заключат между собой официальное соглашение о переносе отпуска сотрудника, оно не будет иметь юридической силы, так как нарушает требования законодательства. Таким образом, закрыть остатки с неиспользованными отпусками обязан именно прежний работодатель.

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