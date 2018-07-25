Соглашение о переносе отпусков при переводе в другую организацию не будет иметь юридической силы. При увольнении работодатель обязан выплатить сотруднику окончательный расчет, в частности, компенсацию за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК). Это правило не зависит от причины увольнения и действует, в том числе, при увольнении в порядке перевода в другую организацию. Новый работодатель не вправе с юридической точки зрения учитывать неиспользованные отпуска по прошлому месту работы сотрудника (абз. 2 п. 1 Правил об отпусках № 169). Поэтому, даже если старый и новый работодатели заключат между собой официальное соглашение о переносе отпуска сотрудника, оно не будет иметь юридической силы, так как нарушает требования законодательства. Таким образом, закрыть остатки с неиспользованными отпусками обязан именно прежний работодатель.