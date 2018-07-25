1525 июля 2018

Наша компания состояла из двух небольших юридических лиц. По решению учредителей одну компанию будут присоединять к другой, в которую переведем всех сотрудников. Как нам поступить с остатками отпусков работников?

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отвечает:

Компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивают только при смене работодателя. После реорганизации трудовые отношения с работниками не прекращаются, они продолжают работать в той же организации. Работодателю не нужно увольнять сотрудников из прежней компании и принимать в новую (ч. 5 ст. 75 ТК). Подготовьте уведомления для всех сотрудников о том, что будет реорганизация. В случае согласия подпишите дополнительное соглашение к трудовому договору и приказ о переводе и ознакомьте с ним работника.

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