Компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивают только при смене работодателя. После реорганизации трудовые отношения с работниками не прекращаются, они продолжают работать в той же организации. Работодателю не нужно увольнять сотрудников из прежней компании и принимать в новую (ч. 5 ст. 75 ТК). Подготовьте уведомления для всех сотрудников о том, что будет реорганизация. В случае согласия подпишите дополнительное соглашение к трудовому договору и приказ о переводе и ознакомьте с ним работника.