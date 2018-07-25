5425 июля 2018

Работнику при приеме установили дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве трех дней за ненормированный рабочий день. За все время он ни разу им не воспользовался, а сейчас увольняется. Нужно ли учитывать дополнительные дни отпуска при расчете компенсации?

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отвечает:

При расчете компенсации за неиспользованный отпуск сотруднику нужно суммировать все отпуска, которые он не отгулял, как основные, так и дополнительные (ст. 127 ТК, п. 28 Правил об отпусках № 169). В Трудовом кодексе нет ограничения по срокам, за которые начисляют компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 395 ТК). Но есть одно исключение, что на компенсацию при увольнении имеют право сотрудники, которые отработали в организации не менее половины месяца (раздел V Правил об отпусках № 169).

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