2625 июля 2018

Мы уволили работника в связи с сокращением штата и выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск. Суд признал увольнение незаконным и восстановил сотрудника на работе. Он проработал у нас несколько месяцев, пока не удовлетворили нашу кассационную жалобу. Нужно ли снова компенсировать увольняемому остатки дней отпуска?

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отвечает:

У сотрудника есть право на компенсацию за неиспользованный отпуск независимо от причины его увольнения (ст. 127 ТК, п. 28 Правил об отпусках № 169). Поэтому, если ранее восстановленного сотрудника увольняют по решению суда кассационной инстанции, с ним также необходимо произвести полный расчет, что и при увольнении на общих основаниях (ст. 84.1 ТК). Выплату нужно произвести в последний рабочий день (ст. 140 ТК).

Сотрудник не обязан возвращать суммы, которые он получил ранее в связи с восстановлением. Взыскать с работника эти средства работодатель может только в одном случае. Если суд первой инстанции принял решение восстановить сотрудника на работе на основании ложных сведений или документов, которые представил сам работник (ст. 397 ТК).

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