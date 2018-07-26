Утвержденных критериев нет.

Аудиторы определяют их на свое усмотрение. Задача проверяющих – вовремя сообщить чиновникам, кто причастен к отмыванию денег и финансированию терроризма. Например, подозрения вызывают сделки, которые явно не соответствуют профилю деятельности компании, с неочевидным экономическим смыслом, неоднократные операции, которые позволяют уходить от налогов.

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