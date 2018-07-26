Как узнать, что аудиторы донесли на компанию?

Аудиторы запросят у компании пояснения и документы о сделке. Только после этого передадут информацию в Росфинмониторинг, если останутся сомнения. Подозрения аудиторы должны аргументировать.

Важная статья:

Что аудиторы скоро доложат Росфинмониторингу о сделках вашей компании

Предупреждать о рисках компанию не будут. Раньше аудиторы должны были уведомить о подозрительных сделках собственников и руководителя компании. Только если они не отреагируют, в течение 90 календарных дней информация передавалась в Росфинмониторинг.

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