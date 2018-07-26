1126 июля 2018

Вскоре аудиторов обяжут представлять информацию о компаниях в ФНС. Такой законопроект Госдума уже рассмотрела в первом чтении. Когда ждать изменений?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

По плану налоговой службы поправки должны были вступить в силу с 1 января 2018 года. Теперь велика вероятность, что закон заработает с 2019 года.

Аудиторы и сейчас могут сообщить о сомнительных сделках в инспекцию, если посчитают нужным. Но обычно такого не происходит. После того как поправки вступят в силу, сотрудники ФНС будут запрашивать у аудиторов сведения о компаниях в рамках статьи 93.1Налогового кодекса. Но только с разрешения руководства организации. Если запрашиваемая операция не попала в выборку аудитора или попала только частично, то он так и должен будет ответить налоговой.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.