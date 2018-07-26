По плану налоговой службы поправки должны были вступить в силу с 1 января 2018 года. Теперь велика вероятность, что закон заработает с 2019 года.

Важная статья:

Что аудиторы скоро доложат Росфинмониторингу о сделках вашей компании

Аудиторы и сейчас могут сообщить о сомнительных сделках в инспекцию, если посчитают нужным. Но обычно такого не происходит. После того как поправки вступят в силу, сотрудники ФНС будут запрашивать у аудиторов сведения о компаниях в рамках статьи 93.1Налогового кодекса. Но только с разрешения руководства организации. Если запрашиваемая операция не попала в выборку аудитора или попала только частично, то он так и должен будет ответить налоговой.

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