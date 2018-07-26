1. Застройщики при долевом строительстве непроизводственных объектов.
2. Любая компания, если:
- выручка за предшествующий год превысила 400 млн руб.;
- активы баланса на конец года, который предшествует отчетному году, больше 60 млн руб.
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3. Любые акционерные общества, кроме АО с госучастием и АО, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.
4. Акционерные общества с государственным участием не меньше 25 процентов и АО, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.
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