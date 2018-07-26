2326 июля 2018

У нас работает несколько сотрудников-чернобыльцев. Им положен дополнительный оплачиваемый отпуск. Нужно ли выплачивать компенсацию за него при увольнении одному из таких работников?

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отвечает:

Сотрудники, которые подверглись воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, получают компенсацию за дополнительный оплачиваемый отпуск не за счет работодателя, а за счет средств федерального бюджета (п. 2 Правил оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска, утв. постановлением Правительства от 03.03.2007 № 136). Дополнительный оплачиваемый отпуск сотрудников-чернобыльцев – это мера социальной поддержки (п. 5 ч. 1 ст. 14, п. 2 ч. 1 ст. 18, п. 4 ч. 2 ст. 19, п. 2 ч. 2 ст. 20 Закона от 15.05.1991 № 1244-1). Его предоставляют не за то, что работник выполняет свои трудовые обязанности или его труд связан с особыми условиями. Он помогает обеспечивать ежегодным отдыхом людей, которые подверглись радиации, с целью снизить влияние радиационных факторов на их здоровье (письмо Минтруда от 26.03.2014 № 13-7/В-234). Поэтому работодателю при увольнении чернобыльца не нужно выплачивать компенсацию за неотгулянный дополнительный отпуск. Такая же позиция и у судов (определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.05.2014 № 33-7176/2014).

Сотруднику-чернобыльцу, который не использовал дополнительный отпуск, можно предложить оформить отпуск с последующим увольнением. В таком случае он сможет получить оплату за дни дополнительного отпуска от органов соцзащиты населения.

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