Да, нужно сохранить квалификационный разряд и категории, которые установлены по квалификационному справочнику ЕТКС. Переход на профстандарт не предполагает их отмену или замену на уровни квалификации. По факту данные понятия тождественны и отражают уровень профессиональной подготовки работника. Поэтому, когда приводите названия должностей в соответствие с профстандартом, квалификационные разряды и категории сохраняйте. Если исключите квалификационный разряд или категорию, проверяющие усмотрят в этом нарушение и оштрафуют работодателя (ст. 5.27 КоАП).

Важная статья:

Подсказки к вашему экзамену на соответствие профстандарту

По некоторым должностям в самом тексте профстандарта может быть указано, какому уровню квалификации соответствует квалификационный разряд по должности из списка ЕТКС или ЕКС. Например, в профстандарте «Машинист крана общего назначения» указано, что 2-му уровню квалификации соответствует 3-й разряд по должности «машинист крана (крановщик)» из квалификационного справочника ЕТКС (приказ Минтруда от 01.03.2017 № 215н). Сохраните разряд или категорию по должности из ЕТКС или ЕКС, даже если профстандарт не уточняет, какому уровню квалификации он соответствует.