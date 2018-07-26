1726 июля 2018

Работодатель хочет переименовать должность в соответствии с профстандартом. По некоторым должностям у нас предусмотрены разряды, по другим – категории. В профстандарте разряды и категории, которые были установлены по ЕТКС, отсутствуют. Должен ли работодатель сохранять их?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, нужно сохранить квалификационный разряд и категории, которые установлены по квалификационному справочнику ЕТКС. Переход на профстандарт не предполагает их отмену или замену на уровни квалификации. По факту данные понятия тождественны и отражают уровень профессиональной подготовки работника. Поэтому, когда приводите названия должностей в соответствие с профстандартом, квалификационные разряды и категории сохраняйте. Если исключите квалификационный разряд или категорию, проверяющие усмотрят в этом нарушение и оштрафуют работодателя (ст. 5.27 КоАП).

По некоторым должностям в самом тексте профстандарта может быть указано, какому уровню квалификации соответствует квалификационный разряд по должности из списка ЕТКС или ЕКС. Например, в профстандарте «Машинист крана общего назначения» указано, что 2-му уровню квалификации соответствует 3-й разряд по должности «машинист крана (крановщик)» из квалификационного справочника ЕТКС (приказ Минтруда от 01.03.2017 № 215н). Сохраните разряд или категорию по должности из ЕТКС или ЕКС, даже если профстандарт не уточняет, какому уровню квалификации он соответствует.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.