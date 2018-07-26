1726 июля 2018

У нас работают бухгалтеры на разных участках, и в штатном расписании мы уточнили наименование должностей, например, есть бухгалтер по расчету заработной платы. Однако профстандарт «Бухгалтер» не предусматривает таких уточнений. Должны ли мы их убрать и название привести в соответствие с профстандартом?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Вы можете сохранить наименование должности без изменения. Название должно соответствовать профстандарту, если для должности законом предусмотрены компенсации, льготы или ограничения (ст. 57 ТК). Или если для должности законом определены требования к квалификации (ст. 195.3 ТК, п. 5 письма Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/B-2253). В остальных случаях название должностей работодатель определяет самостоятельно.

В законе есть требования к квалификации главных бухгалтеров страховых компаний, банков, публичных акционерных обществ (ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Такие организации должны применять профстандарт «Бухгалтер». Для остальных компаний он не обязателен. Организации сами решают, как назвать должность. В том числе, вправе использовать необходимые уточнения в названии, например, бухгалтер-ревизор или бухгалтер по расчету заработной платы.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.