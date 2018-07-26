Вы можете сохранить наименование должности без изменения. Название должно соответствовать профстандарту, если для должности законом предусмотрены компенсации, льготы или ограничения (ст. 57 ТК). Или если для должности законом определены требования к квалификации (ст. 195.3 ТК, п. 5 письма Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/B-2253). В остальных случаях название должностей работодатель определяет самостоятельно.

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Экзамен по профстандарту освободили от взносов

В законе есть требования к квалификации главных бухгалтеров страховых компаний, банков, публичных акционерных обществ (ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Такие организации должны применять профстандарт «Бухгалтер». Для остальных компаний он не обязателен. Организации сами решают, как назвать должность. В том числе, вправе использовать необходимые уточнения в названии, например, бухгалтер-ревизор или бухгалтер по расчету заработной платы.