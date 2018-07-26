1126 июля 2018

У нас производственное предприятие. Мы хотим объединить должности полировщика и маркировщика и ввести в штатное расписание одну должность – «маркировщик-полировщик» и оформить на нее одного сотрудника. Полировщик работает во вредных условиях. Будет ли это нарушением, ведь в квалификационных справочниках профессии с таким названием нет?

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отвечает:

В этом случае ввести двойную должность в штатное расписание работодатель не имеет права. Должность «полировщик» включена в список вредных профессий, для которых предусмотрены льготы в виде дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня (постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22). Поэтому работодатель должен указать ее в штатном расписании, трудовом договоре в точном соответствии с ЕТКС. Если работодатель изменит наименование должности – это будет нарушением, за которое предусмотрен штраф (ст. 5.27 КоАП).

По общему правилу, работодатель определяет наименование должностей в организации и вводит их в штатное расписание на свое усмотрение. Иные правила действуют, если работа по должности дает работнику право на льготы, компенсации и другие гарантии, а также когда закон содержит требования к квалификации. В этом случае наименование должности должно точно соответствовать квалификационным справочникам или профстандартам (ст. 57, 195.3 ТК).

Чтобы избежать нарушения, сохраните обе должности в штатном расписании. Работодатель может поручить сотруднику по должности «полировщик» дополнительную работу по должности «маркировщик» в виде совмещения (ст. 60.2 ТК). Для этого направьте работнику предложение о совмещении. Если сотрудник согласен, подпишите дополнительное соглашение к трудовому договору и издайте приказ о совмещении.

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