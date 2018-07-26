626 июля 2018

От вышестоящей организации поступило распоряжение переименовать должности. На текущих должностях сотрудникам установлен разряд, а новые их не предусматривают. Работники несогласны на такое изменение условий, а руководство требует оформить документы поскорее. Вправе ли мы отменить разряд в одностороннем порядке?

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отвечает:

При переименовании должностей квалификационные разряды нужно сохранить. Отменить их работодатель по своему желанию не может. Присваивает его работнику специальная квалификационная комиссия в соответствии с требованиями ЕТКС или ЕКС (п. 19, 21 Общих положений, утв. постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30). Квалификационный разряд определяет, достаточно ли у сотрудника навыков и знаний для выполнения работы определенной сложности (ст. 143 ТК).

Также учтите, когда для должности, которую занимал работник, законом предусмотрены льготы и гарантии, переименовывать ее нельзя. Связано это с тем, что названия в этом случае должны строго соответствовать справочникам ЕТКС, ЕКС или профстандарту (ст. 57 ТК). Такое правило относится, например, к работам во вредных и опасных условиях. Если это требование не выполнить, работодателю грозит штраф, а у сотрудника возникнут проблемы, например, с оформлением досрочной пенсии или получением других льгот (ст. 5.27 КоАП).

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