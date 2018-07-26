Работодатель может переименовать должность в соответствии с профстандартом, даже если ее название по закону должно соответствовать квалификационному справочнику. Связано это с тем, что квалификационный справочник и профстандарт равноправны (письмо Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/B-2253). Однако есть риск, что работник потеряет право на льготную пенсию.

Профессия сварщика ручной сварки полимерных материалов является вредной и дает право на льготную пенсию, потому что должность входит в Список № 2 (утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10, далее – Список). Это означает, что название должности в штатном расписании и трудовом договоре должна соответствовать или квалификационному справочнику, или профстандарту (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК). Профстандарт сварщика утвержден приказом Минтруда от 28.11.2013 № 701н, однако его утверждение не отменяет действие квалификационных справочников. Поэтому важно, чтобы наименование должности не было произвольным, иначе работник лишится прав на льготы, гарантии и компенсации, а работодателя могут оштрафовать.

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При оформлении льготной пенсии сотрудники ПФР ориентируются на Списки № 1 и № 2, которые подтверждают право на нее. Должность сотрудника, который работал во вредных условиях, обязана строго соответствовать ЕТКС и Списку. Если работодатель переименовал ее в соответствии с профстандартом, но название не соответствует ЕТКС и Списку, работнику могут отказать в досрочной пенсии.

Чтобы подтвердить льготный стаж работника, подготовьте справку, которая подтвердит характер работы и условия, при которых досрочно назначается пенсия по старости. В справке подробно пропишите, например, вид сварки, продолжительность работы во вредных условиях в течение дня и другую информацию. Дополнительно представьте работнику копию протокола заседания внутренней комиссии работодателя о переименовании должности. В протоколе важно отразить нормы, на основе которых переименовали должность, ее прежнее и новое название. Также перечислите условия труда работника, даже если они не изменились.