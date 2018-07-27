2227 июля 2018

Продавец привел в счете-фактуре вместо полного наименования лишь аббревиатуру. Вычеты снимут?

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отвечает:

Только из-за аббревиатуры — нет. Компания вправе приводить в счетах-фактурах сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами (п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137). Сокращать можно и организационно-правовую форму, и название организации вплоть до аббревиатуры. Например, Общество с ограниченной ответственностью «Московская промышленная компания» можно укоротить до ООО «МПК».

У налоговиков могут возникнуть вопросы к вычетам, если в счете-фактуре название совершенно не похоже на то, которое указано в уставных документах и ЕГРЮЛ. В такой ситуации безопаснее попросить поставщика исправить счет-фактуру.

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