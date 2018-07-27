Да, налоговики могут придраться к вычетам и расходам.

Наименование покупателя — обязательный реквизит счетов-фактур (п. 5 ст. 169 НК). Если оно полностью расходится с ЕГРЮЛ, налоговики могут отказать в вычете, даже если в документе верный ИНН. Они не поймут, какой из реквизитов правильный — ИНН или наименование. Значит, точно идентифицировать компанию невозможно.

То же самое и с первичными документами. Минфин и ФНС настаивают, что у инспекции должна быть возможность идентифицировать покупателя и поставщика (письма от 04.02.2015 № 03-03-10/4547, от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104). Если наименование и ИНН в первичке расходятся, непонятно, кто купил или продал товары, работы, услуги.

Чтобы сохранить расходы и вычеты, попросите контрагентов исправить первичку и счета-фактуры. Но для начала проверьте, точно ли вы их предупреждали о новом наименовании организации. Если нет, составьте для партнеров уведомление. В уведомлениях приведите ваше новое наименование. Предложите контрагентам подписать дополнительные соглашения к действующим договорам.

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