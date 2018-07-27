Да, безопаснее исправить договор, если в нем не сказано о статусе контрагента. Иными словами, когда в контракте есть только Ф. И. О. физлица, но нет условия, что он предприниматель. Частая проблема с Ф.И.О. предпринимателя в первичке.

На проверке налоговики могут заявить, что предприниматель заключил договор с компанией как обычный человек. Значит, с выплат в его пользу организация должна удерживать НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК).

Проверяющих не устроит, если из договора будет следовать, что физлицо платит налог самостоятельно. Такие условия инспекторы считают ничтожными. НДФЛ с доходов физлиц должны перечислять налоговые агенты (письмо Минфина от 09.03.2016 № 03-04-05/12891).

Важная деталь Не страшно, если предприниматель привел в первичке Ф. И. О. в кавычках. Это ошибка, но на расходы она не влияет.

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