1127 июля 2018

Предприниматель написал в накладной Ф. И. О. в кавычках. Так можно?

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отвечает:

Так писать некорректно, но ошибка безопасна.

Допустим, в строке «Поставщик» товарной накладной предприниматель указал: ИП «Иванов Иван Иванович». В отличие от компании, у предпринимателя нет фирменного наименования. У него есть только Ф. И. О., которые не нужно брать в кавычки. Но исправлять документ с подобной ошибкой не обязательно — расходы не потеряете. Главное, чтобы предприниматель отразил в накладной верный ИНН, который не будет расходиться с его Ф. И. О. без кавычек. Тогда налоговики смогут идентифицировать предпринимателя и к затратам компании вряд ли придерутся.

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