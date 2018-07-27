Рассчитайте средний заработок для отпускных с учетом доплат.

На время ежегодного отпуска за сотрудником сохраняют средний заработок (ст. 114 ТК). Его определяют из всех видов вознаграждения за труд и доплат. Перечень таких выплат открытый.

Не нужно включать в расчет среднего заработка для отпускных выплаты социального характера и оплату времени, когда сотрудник не работал, к примеру находился на больничном (п. 3, 5Положения, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).

Вы доплачивали работникам, чтобы за работу они получали не меньше, чем в среднем по отрасли. Зарплата — это не только вознаграждение за труд, но и все виды доплат и надбавок в пользу работника (ст. 129 ТК). При расчете среднего заработка учитывайте суммы доплат.

У проверяющих могут возникнуть сомнения в том, что доплата до среднего уровня -это не выплата социального характера. Чтобы избежать вопросов, пропишите условие о доплате в трудовом договоре или локальном нормативном акте.