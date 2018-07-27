Инспекторы должны были вручить справку не позднее 23 мая.

Выездная проверка может продолжаться не более двух месяцев, не считая периодов приостановлений. По общему правилу отсчет сроков ведут начиная со дня, который следует за событием (п. 2 ст. 6.1 НК).

Для сроков выездной проверки специальные правила. Продолжительность ревизии отсчитывают с даты решения о проверке до дня, когда инспектор вручил компании справку (п. 8 ст. 89 НК). Именно так и считают сроки в ФНС. Эту информацию служба разместила на официальном сайте nalog.ru.

Выездная проверка не может длиться дольше двух месяцев. Налоговики считают, что в одном месяце в среднем 30 календарных дней (письмо ФНС от 25.07.2013 № АС-4-2/13622). На выездную проверку они отводят всего 60 дней.

Последний раз инспектор возобновил проверку 15 мая, и у него оставалось в запасе девять дней. Значит, справку он должен был вручить не позднее 23 мая. При этом налоговики могут продлевать проверку до четырех месяцев, а в исключительных случаях до шести (п. 6 ст. 89 НК).