3827 июля 2018

Сотрудник хочет использовать свою машину в служебных целях. Мы не сможем гарантировать ему безопасность. Его машина не проходит у нас техосмотр. Вправе ли мы запретить использовать личный транспорт?

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отвечает:

Да, вы можете записать в правилах, что работники не вправе использовать свою машину в рабочее время.

Работодатель обязан обеспечивать безопасность своих сотрудников (ст. 212 ТК). А также вправе требовать от своих работников соблюдать технику безопасности. Иначе работника можно уволить (подп. «д» п. 6 ст. 81 ТК).

Компания может записать в правилах требование не использовать личный автомобиль для работы. Судьи считают, что это не ухудшает положения работника (определение Московского городского суда от 04.04.2018 № 33–14444/2018).

Сотрудники могут использовать личный автомобиль, чтобы добираться до работы и обратно.

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