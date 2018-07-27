Да, вы можете записать в правилах, что работники не вправе использовать свою машину в рабочее время.

Работодатель обязан обеспечивать безопасность своих сотрудников (ст. 212 ТК). А также вправе требовать от своих работников соблюдать технику безопасности. Иначе работника можно уволить (подп. «д» п. 6 ст. 81 ТК).

Компания может записать в правилах требование не использовать личный автомобиль для работы. Судьи считают, что это не ухудшает положения работника (определение Московского городского суда от 04.04.2018 № 33–14444/2018).

Сотрудники могут использовать личный автомобиль, чтобы добираться до работы и обратно.