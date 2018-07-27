1627 июля 2018

Сотрудник ушел на больничный, но нужно было подписать приказ о его командировке. У его сестры, которая тоже работает у нас, есть доверенность, чтобы подписывать документы. Она может подписать приказ?

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отвечает:

За работника может подписаться по доверенности его родственник.

Представителем по доверенности может любой «физик» независимо от степени родства. При этом передать свои полномочия сотрудник может только на время (ст. 186 ГК).

Оформить доверенность можно произвольно, установленной формы нет. В ней должна быть дата начала действия. Иначе доверенность недействительная. Также проверьте, в каких именно действиях сестра сотрудника может представлять его.

Работник не может выдать доверенность другому человеку на свои трудовые функции. Ведь работу сотрудник обязан выполнять лично (ст. 15 ТК).

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