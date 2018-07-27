За работника может подписаться по доверенности его родственник.

Представителем по доверенности может любой «физик» независимо от степени родства. При этом передать свои полномочия сотрудник может только на время (ст. 186 ГК).

Важная статья:

По какой форме выдать доверенность внештатнику

Оформить доверенность можно произвольно, установленной формы нет. В ней должна быть дата начала действия. Иначе доверенность недействительная. Также проверьте, в каких именно действиях сестра сотрудника может представлять его.

Работник не может выдать доверенность другому человеку на свои трудовые функции. Ведь работу сотрудник обязан выполнять лично (ст. 15 ТК).