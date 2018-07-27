За работника может подписаться по доверенности его родственник.
Представителем по доверенности может любой «физик» независимо от степени родства. При этом передать свои полномочия сотрудник может только на время (ст. 186 ГК).
- Важная статья:
- По какой форме выдать доверенность внештатнику
Оформить доверенность можно произвольно, установленной формы нет. В ней должна быть дата начала действия. Иначе доверенность недействительная. Также проверьте, в каких именно действиях сестра сотрудника может представлять его.
Работник не может выдать доверенность другому человеку на свои трудовые функции. Ведь работу сотрудник обязан выполнять лично (ст. 15 ТК).