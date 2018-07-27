1027 июля 2018

Компания на упрощенке, объект «доходы минус расходы». Закупаем товар по предоплате. При отгрузке поставщик выдает вместо накладной счет-фактуру. Можно товар учесть в расходах?

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отвечает:

Нет, счет-фактура не подтвердит расходы покупателя.

Компания на упрощенке вправе списать расходы на товары, когда выполнила три условия. Товары нужно принять на склад, оплатить их поставщику и продать покупателю [п. 1, 2 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК].

Суммы в графе 5 «Расходы» раздела 1 книги учета доходов и расходов подтверждают первичными документами. Счет-фактура к ним не относится. Чтобы подтвердить траты на товары, нужно прописать реквизиты платежного документа, отгрузочных документов поставщика и документов о продаже своему покупателю.

Прием-передачу товара обычно подтверждает накладная. Если поставщик не передал товарную накладную, то компания обязана оценить покупку и принять ее к учету по акту. Для этого можно использовать унифицированную форму ТОРГ-4. На основании этого документа компания спишет стоимость товаров как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. При этом «входной» НДС учитывают как отдельный вид расхода.

Компания вправе подтвердить расходы универсальным передаточным документом [письмо ФНС от 05.03.2014 № ГД-4-3/3987@]. Также стороны могут дополнить счет-фактуру так, чтобы документ можно было считать первичным [п. 9 приложения 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137].

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