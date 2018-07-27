Не нужно вводить профстандарт для кадровика потому, что условия труда стали вредными. Если по итогам спецоценки на рабочем месте кадровика выявили вредные условия труда, работодатель должен повысить сотруднику оплату труда не менее чем на 4 процента (ч. 2 ст. 147 ТК). Иные размеры компенсаций организация может зафиксировать в локальных актах. Вредные условия труда не обязывают работодателя переименовывать должность «инспектор по кадрам» в «специалист по управлению персоналом». Работодателю достаточно установить кадровику надбавку за вредные условия труда и внести изменения в трудовой договор.

Изменение условий труда не означает, что работодатель автоматически должен перейти на профстандарт. Выполнение работы по профессии изначально должно негативно воздействовать на работника. Должность кадровика не предусматривает вредный характер. В отличие, например, от должности штукатура, у которого характер работы первоначально вредный и измениться может только класс вредности.

Применять профстандарт работодатель должен, когда Трудовой кодекс, другие законы или нормативные акты содержат требования к квалификации работника (ч. 1 ст. 195.3 ТК). А также нужно учитывать требования профстандарта, когда Трудовой кодекс, другие законы устанавливают компенсации и льготы или ограничения в связи с работой по определенным должностям, профессиям, специальностям (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК). В остальных случаях применение профстандартов носит рекомендательный характер.