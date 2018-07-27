2427 июля 2018

Индивидуальный предприниматель ранее принял на работу сотрудниц, которые сейчас находятся в отпуске по уходу за ребенком. Одновременно ИП работает генеральным директором другой компании. Он планирует прекратить деятельность как индивидуальный предприниматель. Как увольнять работниц в отпуске и обязан ли ИП предлагать им вакансии в юридическом лице?

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отвечает:

Нет, он не обязан предлагать работникам вакансии в компании. У юрлица не возникает обязанностей по отношению к работникам ИП, несмотря на то, что предприниматель и возглавляет эту компанию. Это отдельные трудовые отношения между ИП и сотрудниками и между компанией и ее работниками.

Индивидуальный предприниматель вправе уволить сотрудниц в отпуске по уходу за ребенком, если он прекращает деятельность как ИП (ч. 1 ст. 261 ТК). Трудовые отношения с работодателем – индивидуальным предпринимателем регулирует глава 48 Трудового кодекса. За какой срок предупреждать сотрудников о ликвидации ИП, размер и случаи выплаты им выходных пособий, работодатель должен установить трудовым договором (ч. 2 ст. 307 ТК). Двухмесячный срок предупреждения и выходное пособие на период трудоустройства не распространяются на сотрудников, кто работает у ИП (ст. 178, 180 ТК). Если ИП не включил в трудовые договоры условия о выплатах при увольнении, суд может отказать сотруднику в таких выходных пособиях (п. 9 Обзора Президиума Верховного суда от 15.11.2017).

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