2627 июля 2018

Вносим записи о приеме на работу к индивидуальному предпринимателю. Нужно ли в трудовой книжке самого предпринимателя тоже делать запись о том, что он работает как ИП?

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отвечает:

В трудовую книжку индивидуального предпринимателя какие-либо записи не вносите. Работодатель указывает в трудовых книжках сотрудников сведения о приеме, переводе, награждении, увольнении (ч. 4 ст. 66 ТК). По общему правилу, трудовые книжки ведут на всех сотрудников, с которыми заключили трудовые договоры (ст. 15, 20 ТК), то есть оформили трудовые отношения. А деятельность индивидуального предпринимателя регулирует гражданское законодательство (ст. 2 ГК РФ). Трудовое законодательство распространяется на индивидуального предпринимателя, если он выступает как работодатель (письмо Роструда от 27.02.2009 № 358-6-1). Поэтому запись о такой деятельности вносить в трудовую книжку ИП не нужно.

Если в период своей деятельности индивидуальный предприниматель устроится на работу в организацию или к другому индивидуальному предпринимателю, новый работодатель не будет вносить записи об ИП, а внесет только в его трудовую книжку запись о приеме.

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