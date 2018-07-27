1427 июля 2018

Мой руководитель поручил подготовить на него трудовой договор, где работодателем будет выступать сам начальник в качестве индивидуального предпринимателя. Может ли он заключить трудовой договор сам с собой?

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отвечает:

Индивидуальный предприниматель не вправе заключить трудовой договор сам с собой, потому что не может выступать работодателем по отношению к себе. Гражданин регистрируется как ИП, чтобы самостоятельно заниматься коммерческой деятельностью (ст. 23 ГК). Сотрудники же устраиваются на работу, чтобы за свой труд получать зарплату (ст. 56 ТК). То, что делает гражданин в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, не относится к трудовой деятельности (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК).

Когда гражданин регистрируется как ИП, с этой даты он вправе как работодатель нанимать на работу сотрудников и заключать с ними трудовые договоры (п. 1 ст. 23 ГК, ч. 5 ст. 20 ТК). В своей деятельности предприниматель действует от своего имени, а не через дополнительные органы. До госрегистрации предприниматель может оформлять трудовые отношения, но как работодатель – физическое лицо (абз. 3 ч. 5 ст. 20 ТК).

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