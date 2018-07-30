2430 июля 2018

Сотрудник принес больничный с кратким наименованием компании. ФСС возместит расходы на пособие?

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отвечает:

Да, если в больничном листе нет серьезных ошибок. Например, когда врач исказил фамилию сотрудника, перепутал дату его рождения, привел неверную организационно-правовую форму компании, заполнил листок с подчистками или помарками.

Сокращенное наименование допустимо в больничных листах. Главное, чтобы оно совпадало с учредительными документами (письмо ФСС от 28.10.2011 № 14-03-18/15-12956). Если же короткого наименования у организации нет, а полное в больничный лист не помещается, врач может сократить название произвольно. Проблем с таким листком не будет, а если понадобится, фонд идентифицирует компанию по регистрационному номеру (письмо ФСС от 26.03.2013 № 10-09/10/7103).

Чтобы обезопасить себя от возможных вопросов фонда, закрепите сокращенное наименование компании для больничных листов в отдельном приказе. С документом ознакомьте сотрудников под подпись. По возможности раздайте работникам памятки. Тогда больше гарантий, что врачу они будут сообщать одинаковое наименование компании.

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