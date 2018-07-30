2530 июля 2018

У компании новое наименование. Исправлять ли трудовые книжки и договоры с сотрудниками?

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отвечает:

Да, безопаснее исправить эти документы. Иначе есть риск, что трудинспекторы, когда придут с проверкой, не смогут идентифицировать компанию как работодателя.

В графу 3 «Сведения о работе» трудовых книжек внесите новое наименование организации и дату, с которой оно действует. В графе 4 приведите документ-основание. Например, лист записи в ЕГРЮЛ с новым наименованием (п. 3.2Инструкции, утв. постановлением Минтруда от 10.10.2003 № 69, п. 10 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225).

К трудовым договорам с сотрудниками заключите дополнительные соглашения. В них тоже закрепите новое наименование компании (ч. 1, 3 ст. 57 ТК).

Исправьте личные карточки сотрудников. Зачеркните в них одной чертой прежнее название организации. Впишите новое наименование, дату изменения и сделайте ссылку на документ-основание. Рядом приведите свою должность и Ф. И. О., поставьте подпись. Попросите сотрудников сделать то же самое.

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