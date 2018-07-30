Деятельность индивидуального предпринимателя входит в пенсионный стаж. Для этого ИП представляет справки территориального пенсионного фонда об уплате обязательных взносов (п. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ).

Важная статья:

Осторожнее с больничными листами бывших сотрудников

Для расчета пособия по временной нетрудоспособности период работы в качестве индивидуального предпринимателя тоже считайте, если он перечисляет платежи на социальное страхование. Если ранее индивидуальный предприниматель был зарегистрирован как другой ИП, уплату взносов на социальное страхование попросите подтвердить документально (п. 4 приказа Минздравсоцразвития от 06.02.2007 № 91).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>