5130 июля 2018

Индивидуальный предприниматель зарегистрировался в таком статусе 10 лет назад. Входит ли это время в стаж для расчета пенсии и больничного?

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отвечает:

Деятельность индивидуального предпринимателя входит в пенсионный стаж. Для этого ИП представляет справки территориального пенсионного фонда об уплате обязательных взносов (п. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ).

Для расчета пособия по временной нетрудоспособности период работы в качестве индивидуального предпринимателя тоже считайте, если он перечисляет платежи на социальное страхование. Если ранее индивидуальный предприниматель был зарегистрирован как другой ИП, уплату взносов на социальное страхование попросите подтвердить документально (п. 4 приказа Минздравсоцразвития от 06.02.2007 № 91).

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