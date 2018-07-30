Все зависит от того, какой налог компании вернули.

Компании на упрощенной системе вправе списать в расходы суммы страховых взносов, налогов и сборов, если уплатили их по закону [подп. 7, 22 п. 1 ст. 346.16 НК]. Не учитывают только налог в связи с применением упрощенки и НДС, который компания предъявила покупателям.

Если переплатили налог, значит, в расходах учли лишние суммы. Тогда пересчитайте налоговую базу и сумму налога за период, когда заплатили больше [письмо ФНС от 07.07.2009 № ШС-17-3/130@].

Если компании вернули излишне уплаченный налог, сумму возврата не учитывают в доходах на упрощенке. Это не экономическая выгода [письмо Минфина от 22.06.2009 № 03-11-11/117].