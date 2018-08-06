Действительность сделки подтвердит универсальный документ, который подписали обе стороны.

Компании вправе вместо первички и счета-фактуры оформлять универсальный передаточный документ. На основании этого документа можно исчислить и выручку, и НДС (письмо ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@). Покупатель также сможет принять НДС к вычету и учесть покупку.

Из-за того что вы не оформили договор аренды с директором и не учли такие расходы, инспекторы не пересчитают вашу выручку и исчисленный НДС. Проблем не будет и у покупателя. Реальность сделки подтвердит подписанный договор и универсальный передаточный документ. Если этого не хватит, покупатель может представить переписку с поставщиком, доказательства должной осмотрительности и т. д.

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