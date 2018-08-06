Чек на проживание, пробитый с опозданием, опасно принимать в расходы.

Компания направляет своих работников в командировку на определенный срок (ст. 166 ТК). По возвращении сотрудник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о своих расходах (п. 26 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749).

Если сотрудник вовремя не отчитался по командировочным расходам, компания вправе удержать с него деньги в течение месяца (ст. 137 ТК).

На стоимость проживания в гостинице работник должен представить подтверждающие документы.

Фактическое время командировки сотрудника подтверждают проездные документы. В вашем случае работник представил чек гостиницы с датой за пределами сроков командировки. Это вызовет сомнения у налоговиков в достоверности такого чека.

Компания может возместить сотруднику траты. Но в расходах по налогу на прибыль стоимость проживания не получится учесть без документа об оплате (п. 1 ст. 252 НК).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>