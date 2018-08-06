456 августа 2018

Последний день месяца выходной. Как будет правильно закрыть табель учета рабочего времени — первым рабочим днем следующего месяца или последним днем текущего?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Есть три варианта, когда можно закрыть табель учета рабочего времени в таком случае.

Каждая компания ведет табель учета рабочего времени (утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1). Информацию о выходах сотрудников на работу отражают с 1-го по последнее число месяца. В этот последний день подписывают документ.

Возможна ситуация, когда последний день месяца выходной. В таком случае возможно три варианта, как подписать документ.

Во-первых, табель можно подписать в последний рабочий день месяца. Правда, такое возможно, если все сотрудники работают на пятидневке. Если график сменный, не получится закрыть табель до конца месяца.

Во-вторых, табель можно подписать в последний день месяца, несмотря на то, что он не будет рабочим.

Третий вариант — табель можно подписать и в первый рабочий день следующего месяца.

Какой бы вариант ни выбрала компания, чтобы заверить табель, она вправе списать расходы на зарплату (ст. 255 НК). Это подтвердили налоговики, которых мы опросили.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.