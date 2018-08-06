Есть три варианта, когда можно закрыть табель учета рабочего времени в таком случае.

Каждая компания ведет табель учета рабочего времени (утв. постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1). Информацию о выходах сотрудников на работу отражают с 1-го по последнее число месяца. В этот последний день подписывают документ.

Возможна ситуация, когда последний день месяца выходной. В таком случае возможно три варианта, как подписать документ.

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Во-первых, табель можно подписать в последний рабочий день месяца. Правда, такое возможно, если все сотрудники работают на пятидневке. Если график сменный, не получится закрыть табель до конца месяца.

Во-вторых, табель можно подписать в последний день месяца, несмотря на то, что он не будет рабочим.

Третий вариант — табель можно подписать и в первый рабочий день следующего месяца.

Какой бы вариант ни выбрала компания, чтобы заверить табель, она вправе списать расходы на зарплату (ст. 255 НК). Это подтвердили налоговики, которых мы опросили.

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