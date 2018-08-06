Нужно записать заработок из действующего МРОТ.

По общему правилу больничный рассчитывают из заработка сотрудника за два предыдущих года (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Но если в этот период заработок меньше 24-кратного МРОТ, то пособие надо считать из минималки (ч. 1.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). Рассчитывайте пособие исходя из МРОТ в 11 163 руб., если больничный начался 1 мая или позже. Не важно, что в расчетном периоде МРОТ менялся.

Важная статья:

Что изменится в вашей работе с электронными больничными

Компания заполняет больничный лист, чтобы возместить пособие из ФСС. В строке «Средний заработок для исчисления пособия» запишите сумму заработка, из которой компания рассчитывает больничный (п. 66 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н). Так как компания рассчитывает пособие из МРОТ, то в графе надо поставить 267 912 руб. (11 163 руб. + 24 мес.). В следующем реквизите «Средний дневной заработок» запишите 367 руб. (11 163 руб. + 24 мес. : 730 дн.).

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