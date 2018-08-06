126 августа 2018

Мы перевозим пассажиров. Такие услуги не облагаются НДС. Также мы занимаемся грузоперевозками, которые облагаются НДС по ставке 18 процентов. Как рассчитать НДС, который можно принять к вычету?

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отвечает:

НДС по покупкам, которые нельзя однозначно отнести к одному виду деятельности, надо разделить.

Компания, которая занимается облагаемым и не облагаемым НДС бизнесом, ведет раздельный учет (п. 4 ст. 149 НК). То есть входной НДС по товарам и услугам, которые компания использует в облагаемом бизнесе, она принимает к вычету. Налог с покупок для необлагаемой деятельности надо учитывать в расходах. А вот НДС по товарам, которые приобрели одновременно для облагаемых и необлагаемых операций, надо разделить пропорционально выручке (письмо Минфина от 18.08.2009 № 03-07-11/208). Если раздельный учет не вести, то нельзя принять НДС к вычету.

Компания вправе принимать весь общий НДС к вычету, если расходы по необлагаемой деятельности менее 5 процентов от всех трат (п. 4 ст. 170 НК).

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