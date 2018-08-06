196 августа 2018

Как именно новые правила в ГК о займе усилят позиции банков по договорам с компаниями?

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отвечает:

Бесполезно расторгать договор банковского счета, чтобы вернуть деньги, замороженные по антиотмывочному законодательству [п. 1, 3 ст. 858 ГК].

Легализовали комиссию банка за выдачу и досрочный возврат кредита, ведение ссудного счета [п. 1 ст. 819 ГК]. Кроме того, теперь банк вправе самостоятельно расторгнуть договор с клиентом, если на его счете полгода не было денег. Раньше минимальный срок составлял два года [п. 2 ст. 859 ГК].

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