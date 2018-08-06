196 августа 2018

Банк может отказаться списывать деньги со счета. Если это необоснованный отказ, получится взыскать с банка одновременно проценты по статье 395 и статье 852 ГК?

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отвечает:

Да, получится. Если банк поздно зачислит деньги на счет клиента или необоснованно спишет их со счета, он должен начислить проценты клиенту. Вам выплатят и банковские проценты, и проценты за то, что незаконно задержали деньги [ст. 856 ГК].

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