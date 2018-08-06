Да, получится. Если банк поздно зачислит деньги на счет клиента или необоснованно спишет их со счета, он должен начислить проценты клиенту. Вам выплатят и банковские проценты, и проценты за то, что незаконно задержали деньги [ст. 856 ГК].
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.