Проценты по займу обременительные, если они в два и более раз превышают проценты, которые обычно взимают в таких случаях. Закон ввел для них понятие «ростовщические».

Снизить проценты нельзя, если договор займа заключили организации. Такая возможность есть только для отношений «физик» и «физик» либо «физик» и компания — непрофессиональный заимодавец.

Важная статья:

С законными процентами стало все наоборот

Если заимодавец не согласен с намерением заемщика снизить проценты, спор можно решить лишь в суде [п. 5 ст. 809 ГК]. Доказать обременительность процентов можно, например, ссылкой на статистику ЦБ о среднерыночной стоимости ставок по кредитам.

Расходы компании в виде обременительных процентов по займам налоговики могут посчитать необоснованной налоговой выгодой. В уплате этих сумм нет деловой цели, особенно если они попадают к взаимозависимой компании [определение Верховного суда от 09.08.2017 № 305-ЭС17-9969].