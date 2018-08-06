76 августа 2018

В ГК поменялся порядок уступки права требовать долг. Как изменились права первоначального и следующего кредиторов?

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Теперь закон допускает частичную уступку прав по неденежным требованиям. При условии, что такое требование делимое, а из-за частичной уступки должнику не стало сложнее исполнять обязательства.

Появилась солидарная обязанность первого и последующего кредиторов возместить должнику-«физику» расходы в связи с уступкой прав требования без его согласия. При условии, что согласие требуется по договору или закону. Теперь также можно уступить требование, которое возникнет в будущем.

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