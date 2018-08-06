Судебная практика не дает однозначного ответа на этот вопрос. Во-первых, договор займа могут признать незаключенным [постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 06.08.2009 № А32-12954/2008].

Договоры займа признают заключенным между «физиком» и компанией при нескольких условиях. Тот, кто составил расписку, числился директором в ЕГРЮЛ. У «физика» не было причин сомневаться, что он передал деньги директору организации. Движение денег от «физика» к компании подтверждают ее бухгалтерские документы, данные банка и зачисления и др. Тогда заимодавец выдвинет требования по возврату к организации.