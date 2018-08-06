286 августа 2018

Компания заняла деньги у «физика». Расписку написал директор, но в ней он не показал свою должность. Тогда между кем и кем будет договор: между компанией и «физиком» или между «физиком» и «физиком»?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Судебная практика не дает однозначного ответа на этот вопрос. Во-первых, договор займа могут признать незаключенным [постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 06.08.2009 № А32-12954/2008].

Договоры займа признают заключенным между «физиком» и компанией при нескольких условиях. Тот, кто составил расписку, числился директором в ЕГРЮЛ. У «физика» не было причин сомневаться, что он передал деньги директору организации. Движение денег от «физика» к компании подтверждают ее бухгалтерские документы, данные банка и зачисления и др. Тогда заимодавец выдвинет требования по возврату к организации.

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.