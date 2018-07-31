Нет, это не так.

Работу индивидуальным предпринимателем засчитывают в страховой стаж. Ведь в это время бизнесмен подлежит обязательному пенсионному страхованию. Чтобы об этом узнать, фонду не нужен СЗВ-М. Пока «физик» числится бизнесменом, ему будут начислять страховой стаж.

С 2016 года пенсию индексируют только неработающим пенсионерам [ч. 1 ст. 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ]. С января 2018 года пенсионеру, который перестал работать, полный размер пенсии с учетом всех индексаций будут платить с 1-го числа месяца после увольнения [ч. 3 ст. 26.1 Закона № 400-ФЗ].