1331 июля 2018

Индивидуальный предприниматель — пенсионер. Раз его не включают в СЗВ-М, он считается неработающим и ему будут индексировать пенсию?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, это не так.

Работу индивидуальным предпринимателем засчитывают в страховой стаж. Ведь в это время бизнесмен подлежит обязательному пенсионному страхованию. Чтобы об этом узнать, фонду не нужен СЗВ-М. Пока «физик» числится бизнесменом, ему будут начислять страховой стаж.

С 2016 года пенсию индексируют только неработающим пенсионерам [ч. 1 ст. 26.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ]. С января 2018 года пенсионеру, который перестал работать, полный размер пенсии с учетом всех индексаций будут платить с 1-го числа месяца после увольнения [ч. 3 ст. 26.1 Закона № 400-ФЗ].

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.