Вы вправе не облагать налогом траты на дополнительный осмотр.

Для сотрудников, которые работают с вредными условиями труда, необходим периодический медосмотр (ст. 214 ТК). Если врач затрудняется определить профессиональную пригодность работника, то он вправе направить его на дополнительное обследование (п. 40 приложения 3 к приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н).

Все обязательные медосмотры сотрудники проходят за счет работодателя. У работника не возникает материальной выгоды. Стоимость медосмотра не нужно облагать НДФЛ (письмо Минфина от 08.09.2014 № 03-03-06/1/44840).

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Минфин пообещал пока не трогать НДФЛ

Нужно подтвердить, что дополнительный осмотр понадобился при очередном. Достаточно предъявить медицинское заключение врача о необходимости дополнительного исследования здоровья сотрудника. Так считают инспекторы на местах. В таком случае компенсация трат работнику не облагается НДФЛ.