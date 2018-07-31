831 июля 2018

Сотрудники за счет компании проходят обязательный медосмотр, так как работают во вредных условиях труда. Одному из работников назначили дополнительное обследование. Основной осмотр оплатила компания, а дополнительный — сотрудник. Потом мы возместили ему эти расходы. Нужно ли облагать НДФЛ оплату дополнительного осмотра?

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отвечает:

Вы вправе не облагать налогом траты на дополнительный осмотр.

Для сотрудников, которые работают с вредными условиями труда, необходим периодический медосмотр (ст. 214 ТК). Если врач затрудняется определить профессиональную пригодность работника, то он вправе направить его на дополнительное обследование (п. 40 приложения 3 к приказу Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н).

Все обязательные медосмотры сотрудники проходят за счет работодателя. У работника не возникает материальной выгоды. Стоимость медосмотра не нужно облагать НДФЛ (письмо Минфина от 08.09.2014 № 03-03-06/1/44840).

Нужно подтвердить, что дополнительный осмотр понадобился при очередном. Достаточно предъявить медицинское заключение врача о необходимости дополнительного исследования здоровья сотрудника. Так считают инспекторы на местах. В таком случае компенсация трат работнику не облагается НДФЛ.

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