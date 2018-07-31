Вы вправе учесть траты и взять к вычету НДС на общей системе.

Списать расходы после перехода на общий режим можно, если не успели их учесть на упрощенке. Но только в той части, в которой их еще нельзя было признать на спецрежиме.

На упрощенке можно списать траты на основные средства после того, как их начали использовать в деятельности. Расходы списывают равными долями в размере фактически оплаченных сумм (п. 3 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК). Эти условия выполнили только во II квартале.

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В период, когда применяли упрощенку, вы не могли начать списывать траты на оборудование. Учитывайте их по правилам для налога на прибыль уже на общей системе (п. 2 ст. 346.25 НК).

Также вы вправе заявить к вычету НДС со стоимости основных средств. Ведь вы начали их использовать после того, как перестали применять упрощенку и перешли на общую систему (письмо Минфина от 01.09.2017 № 03-07-11/56374).

Чтобы заявить вычет по НДС, необходим счет-фактура (п. 2 ст. 169 НК). Проверьте, есть ли у вас этот документ.

Пропишите данные счета-фактуры на основное средство в разделе 8 декларации по НДС за II квартал 2018 года.