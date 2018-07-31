Больничный с кодом 31 в строке «Иное» нужно оплатить.

У работника на руках после болезни может быть несколько больничных. В бланке иногда не хватает строк, чтобы продлить больничный, в разделе «Освобождение от работы». В таком случае первичный листок закрывают и выдают для оплаты. Затем врач оформляет еще один бланк — продолжение бюллетеня (п. 6 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н).

В первичном листке, для которого выдали продолжение, не будет даты окончания болезни. При этом в строке «Иное» врач проставит код 31 — продолжает болеть (п. 61 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития № 624н). А в строке ниже будет номер листка, который выдали как продолжение бюллетеня.

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Чтобы сотруднику начислили пособие по болезни, он представляет работодателю листок нетрудоспособности (ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). При этом сотруднику не обязательно дожидаться, когда оформят последний бланк больничного, где пропишут, что он выздоровел. Работник вправе представить в компанию первичный листок и продолжение по отдельности.

Компания обязана начислить пособие в течение 10 календарных дней со дня, когда получила каждую из частей больничного листа.

Перечислить работнику пособие по больничному нужно в ближайший день для выдачи зарплаты.