Это несчастный случай на производстве. Нужно провести расследование в установленном порядке и составить акт. Расследовать и учитывать нужно все происшествия в течение всего рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте работы (ст. 227 ТК).

К несчастным случаям, которые не связаны с производством, относят (ст. 229.2 ТК):

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, которую подтвердила медицинская организация, органы следствия или суд;

смерть или повреждение здоровья, единственная причина которых по заключению медицинской организации – токсическое опьянение пострадавшего, которое не связанно с нарушениями технологического процесса, в котором используют технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества;

несчастный случай вследствие действий, которые квалифицировали правоохранительные органы как уголовно наказуемые деяния.

Во время расследования комиссия опрашивает очевидцев происшествия, сотрудников, которые нарушили требования охраны труда, осматривает место, где произошел случай, собирает необходимые документы. По итогам расследования комиссия устанавливает обстоятельства и причины происшествия, кто допустил нарушение требований охраны труда, выдает рекомендации по устранению причин, квалифицирует случай как производственный либо как не связанный с производством и т. д.